Польша празднует День независимости

Как передает собственный корреспондент УНИАН, первые мероприятия начались еще утром и будут продолжаться до позднего вечера, как в Варшаве, так и в других городах.

В столице, в том числе, планируются два марша - ”Вместе к Независимой”, организованный президентом Польши, и ”Марш Независимости” патриотически-националистических сил.

Глава Польского государства Бронислав Коморовский призвал вместе радоваться этому празднику, несмотря на разные политические взгляды.

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”Третий раз идем в марше ”Вместе к Независимой”, подчеркиваю - вместе. К участию в нем приглашали и приглашаем всегда всех, кто хочет праздновать вместе радостно, не против друг друга, а ради гордости за независимость, за радость, что мы свободные люди”, - сказал он в эфире Польского радио.

В предыдущие годы 11 ноября нередко случались столкновения между представителями политических сил правого и левого толка, которые организуют различные мероприятия, а в 2013 году группа молодых людей напала на Посольство РФ в Польше и сожгла будку охранника.