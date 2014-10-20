Коморовский: РФ должна вернуть Украине Крым для отмены санкций

Об этом президент Польши Бронислав Коморовский заявил в опубликованном сегодня интервью издание Rzeczpospolita, отвечая на вопрос, считает ли он отказ россиян от Крыма необходимым условием для отмены санкций. "Так это сформулировал весь Западный мир", - сказал он.

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Президент Польши отметил, что введенные в отношении россиян санкции имеют "ограниченный, но положительный эффект".

"Политика санкций усилила украинцев. Не удалось России, как она задумывала, захватить всю восточную Украину. Удалось лишь некоторые территории на Донбассе, но Харьков, Одессу и многие другие города - нет", - сказал он.

Бронислав Коморовский также назвал важным сохранение общей позиции государств Европейского союза в вопросе конфликта между Украиной и Россией.