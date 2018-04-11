В Кремле прокомментировали стремительное падение рубля

Курс рубля к евро упал до двухлетнего минимума.

В Кремле на фоне падения рубля заявили, что финансовая система РФ обладает «изрядным запасом прочности».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В Кремле на это реагируют как, еще раз повторяю, на такие эмоциональные проявления, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации. Вы знаете, что волатильность случается, система обладает запасом прочности, изрядным запасом прочности. Поэтому, собственно, давайте дождемся отчета правительства, там как раз про экономическую политику будет идти речь», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, российский рубль продолжает падать третий день подряд.

Сегодня, 11 апреля, доллар поднимался до 64,77 рубля, максимума с декабря 2016 года, евро — до 80,15 рубля — максимума с марта 2016 года.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на 11 апреля, вырос на 4,97 руб., до 76,85 руб., курс доллара вырос на 3,8 руб., до 62,36 руб.

Напомним, 6 апреля управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.