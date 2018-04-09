После отравления Скрипалей в Москву было отправлено сообщение «посылка доставлена» - СМИ
15:10, 09 апреля 2018Мир
1443
В тексте сообщения фигурировала фраза «Посылка доставлена», а также сообщалось о том, что два лица «совершили успешный выход».
Место отравления экс-агента ГРУ Скрипаля / REUTERS
Королевские военно-воздушные силы перехватили отправленное в Москву сообщение «Посылка доставлена» в день, когда в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Об этом сообщает The Sunday Express.
Согласно инсайдерской информации, удалось перехватить два сообщения. Одно из них якобы предназначалась «официальному лицу» в Москве. В тексте сообщения фигурировала фраза «Посылка доставлена», а также сообщалось о том, что два лица «совершили успешный выход».
Читайте такжеВ Британии снесут дом Скрипаля, а также паб и ресторан - СМИ
Отмечается, что представители западных государств были ознакомлены с этими данными.
Ранее сообщалось, что источники в британской сфере безопасности сообщили о планах руководства города Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по возведению трехметровых заборов вокруг мест.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Отравление российского экс-шпиона Скрипаля