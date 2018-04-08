В небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар (фото, видео)
03:13, 08 апреля 2018Мир
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что пожар в небоскребе потушен.
В Нью-Йорке произошел пожар в небоскребе Trump Tower.
Об этом сообщает Reuters. По данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.
Another angle of the fire at #Trump tower. pic.twitter.com/ma7LxyejoH— Strategic Sentinel (@StratSentinel) 7 апреля 2018 г.
В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что пожар в небоскребе потушен.
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Один человек находился в тяжелом состоянии после пожара.
Ранее сообщалось, что при пожаре в торговом центре в Москве погиб один человек.
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