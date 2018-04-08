В небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар (фото, видео)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пожар в небоскребе потушен.

В Нью-Йорке произошел пожар в небоскребе Trump Tower.

Об этом сообщает Reuters. По данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что пожар в небоскребе потушен.

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Один человек находился в тяжелом состоянии после пожара.

Ранее сообщалось, что при пожаре в торговом центре в Москве погиб один человек.