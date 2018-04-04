При пожаре в торговом центре в Москве погиб один человек

Кроме того, спасатели сообщили о трех пострадавших пожарных.

В результате пожара в торговом центре «Персей для детей» в Москве погиб один человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось. Погиб сотрудник торгового центра», - сообщил собеседник агентства.

При этом он сообщил, что пострадало три пожарных. Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Пожар потушен.

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По информации Mash, погибший — 45-летний Алексей Карпов. В МЧС заявили, что это сотрудник торгового центра.

Напомним, 4 апреля в Москве загорелся торговый центр "Персей для детей". На место пожара первые бригады МЧС прибыли уже через 4 минуты после сообщения.

СМИ сообщали о двух пострадавших - работнике ТЦ и пожарном. МЧС отметило, что открытое горение в ТЦ "Персей для детей" ликвидировано.