В Ватикане за детскую порнографию арестовали дипломата
18:33, 07 апреля 2018Мир
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Мужчина работал в посольстве США.
Дипломат работал в посольстве США \ Фото УНИАН
В Ватикане арестовали дипломата по подозрению в нарушении законов о детской порнографии.
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Как сообщает Reuters, Монсеньор Карло Альберто Капелла работал в посольстве США. В прошлом году Государственный департамент США обвинил мужчину в нарушении законодательства о запрете детской порнографии. После этого посла отозвали.
В субботу, 7 апреля, его арестовали после выдачи соответствующего ордера от главного магистрата Святого Престола.
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