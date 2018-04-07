В Ватикане за детскую порнографию арестовали дипломата

18:33, 07 апреля 2018
Мир
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Фото УНИАН

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Как сообщает Reuters, Монсеньор Карло Альберто Капелла работал в посольстве США. В прошлом году Государственный департамент США обвинил мужчину в нарушении законодательства о запрете детской порнографии. После этого посла отозвали.

В субботу, 7 апреля, его арестовали после выдачи соответствующего ордера от главного магистрата Святого Престола.

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Теги: #США#арест#дипломат