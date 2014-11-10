На грани исчезновения сейчас находятся 13 европейских языков - СМИ

Об этом пишет британская The Independent, передает РИА Новости.

Издание воспользовалось данным, приведенным международным информационным туристическим порталом Gouero, который на основе информации ЮНЕСКО привел список европейских языков, квалифицированных как "те, что исчезают" и "те, что находятся в опасности".

К первым относятся языки, на которых говорят лишь отдельные представители старшего поколения, в то время как их дети уже не понимают их. Ко вторым - языки, на которых разговаривают люди помоложе, но лишь изредка и нечасто.

Портал Gouero предлагает новый вид туризма - лингвистический. Его цель - привлечь внимание к языкам, что исчезают, и экономически поддержать регионы, где они пока существуют.

В самом тяжелом положении из списка языков, находящихся под угрозой исчезновения, — готшейский диалект немецкого языка, на котором говорит малоизученная этническая группа готшейских немцев, проживающих в городе Кочевье в Словении. Число сохранившихся носителей этого языка не известно.

Всего 6 человек говорят сегодня на галичском диалекте караимского языка, некогда распространенном на западе Украины.

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Осталось только 20 носителей водского языка, на котором разговаривала малочисленная народность водь, проживающая в Кингисеппском районе Ленинградской области России.

Под серьезной угрозой находится и кильдинский саамский язык, распространенный в центральной части Кольского полуострова. На нем разговаривают, по данным ЮНЕСКО, 787 человек.

Всего в обоих списках значатся 8 языков народностей, живущих во Франции, 4 — в Великобритании, 3 — в Швеции, а также языки этносов в Хорватии, Болгарии, Италии, Греции, Германии, Финляндии, Норвегии и Латвии.