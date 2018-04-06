Трамп намерен направить до 4 тысяч военных Нацгвардии к границе с Мексикой

При этом Трамп не уточнил, согласовано ли финансирование данной инициативы с Конгрессом США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены отправить от двух до четырех тысяч военнослужащих Национальной гвардии на границу с Мексикой.

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Об этом сообщает Associated Press. По его словам, военные будут охранять границу пока большая часть стены с Мексикой не будет построена. При этом Трамп не уточнил, согласовано ли финансирование данной инициативы с Конгрессом США.

Как отмечает агентство, при экс-президенте США Джордже Буше на границу с Мексикой были отправлены более шести тысяч военных Национальной гвардии.

Тогда они выполняли функции поддержки, направленные на освобождение федеральных агентов США. Ранее Трамп призвал мобилизовать армию для охраны границы с Мексикой. Впоследствии в Мехико потребовали объяснить подобные планы Вашингтона.

Трамп обсуждал строительство стены с министром обороны США и попросил Пентагон выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой. Также на своей странице в Facebook Трамп показал первые фото строительства стены.