Трамп распорядился отправить нацгвардию на границу с Мексикой
08:50, 05 апреля 2018Мир
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Министр обороны США должен помочь МВД в охране южной границы.
Трамп распорядился отправить военных на границу с Мексикой / KTLAMorningNews
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором распорядился направить нацгвардию для охраны границы с Мексикой.
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Телеканал CNN опубликовал документ. В меморандуме говорится, что министр обороны должен помочь МВД в охране южной границы для предотвращения «потока смертельных наркотиков и другой контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегалов в нашу страну».
«Министр обороны должен потребовать использование личного состава Национальной гвардии в выполнении этой миссии», - говорится в документе.
Ранее Трамп призвал мобилизовать армию для охраны границы с Мексикой. Впоследствии в Мехико потребовали объяснить подобные планы Вашингтона.
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