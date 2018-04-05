Трамп распорядился отправить нацгвардию на границу с Мексикой

Министр обороны США должен помочь МВД в охране южной границы.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором распорядился направить нацгвардию для охраны границы с Мексикой.

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Телеканал CNN опубликовал документ. В меморандуме говорится, что министр обороны должен помочь МВД в охране южной границы для предотвращения «потока смертельных наркотиков и другой контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегалов в нашу страну».

«Министр обороны должен потребовать использование личного состава Национальной гвардии в выполнении этой миссии», - говорится в документе.

Ранее Трамп призвал мобилизовать армию для охраны границы с Мексикой. Впоследствии в Мехико потребовали объяснить подобные планы Вашингтона.