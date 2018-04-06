Дочь отравленного экс-шпиона Скрипаля отказалась от помощи посольства РФ

Юлия Скрипаль не приняла предложение консульской помощи от посольства России.

Дочь отравленного в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия отказалась от консульской помощи посольства России.

Об этом, пишет Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Великобритании.

Британские власти передали дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, отравленной вместе с отцом в Солсбери, предложение о помощи от посольства РФ, но она его не приняла.

Читайте такжеУ Москвы был повод для отравления Скрипаля - глава МИД Британии

"Мы передали г-же Скрипаль предложение посольства России в консульской помощи. Скрипаль теперь может решать, нужно ли принимать это предложение и когда следует это сделать, но на сегодняшний день она этого не сделала", - отметили в ведомстве.

Сообщение МИД об отказе Юлии от российской консульской помощи появилось вскоре после пресс-конференции посла России в Великобритании Александра Яковенко, в ходе которой он неоднократно заявлял, что Россия попросила консульский доступ к Юлии Скрипаль и не получила ответа от британских властей.

Напомним, ранее британская полиция обнародовала первое официальное заявление Юлии Скрипаль после отравления. В нем говорится, что с каждым днем Юлии Скрипаль, которая пострадала вместе с отцом во время химической атаки в Солсбери, становится лучше.