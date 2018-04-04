Супруг британской королевы успешно перенес операцию на тазобедренном суставе

Принц Филипп пробудет в больнице еще несколько дней.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп герцог Эдинбургский успешно перенес операцию на тазобедренном суставе.

Как передает РБК, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

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«Герцог Эдинбургский перенес успешную операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Его состояние удовлетворительное», - отмечается в заявлении. Предполагается, что герцог пробудет в больнице еще несколько дней.

Отмечается, что принц Филипп «чувствует себя комфортно и находится в хорошем расположении духа». Операция прошла в больнице имени короля Эдуарда VII в Лондоне.

О плановой госпитализации 96-летнего супруга английской королевы сообщили 3 апреля. Весной 2017 года герцог объявил, что он намерен отойти от публичной деятельности и перестанет выполнять представительские функции на различных официальных мероприятиях.

Как сообщал УНИАН, недавно Елизавета II отметила 66-ю годовщину своего правления.