Супруг британской королевы успешно перенес операцию на тазобедренном суставе

22:27, 04 апреля 2018
Мир
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Принц Филипп / REUTERS

Как передает РБК, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

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«Герцог Эдинбургский перенес успешную операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Его состояние удовлетворительное», - отмечается в заявлении. Предполагается, что герцог пробудет в больнице еще несколько дней.

Отмечается, что принц Филипп «чувствует себя комфортно и находится в хорошем расположении духа». Операция прошла в больнице имени короля Эдуарда VII в Лондоне.

О плановой госпитализации 96-летнего супруга английской королевы сообщили 3 апреля. Весной 2017 года герцог объявил, что он намерен отойти от публичной деятельности и перестанет выполнять представительские функции на различных официальных мероприятиях.

Как сообщал УНИАН, недавно Елизавета II отметила 66-ю годовщину своего правления.

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Теги: #Елизавета II#принц Филипп