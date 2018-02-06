Британская королева Елизавета II отмечает 66-ю годовщину своего правления

Елизавета II находится на троне дольше, чем все предыдущие монархи в истории Великобритании.

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, которая представляет династию Виндзоров, отмечает 66-ю годовщину своего восшествия на трон. Об этом Посольство Великобритании в Украине сообщает в Facebook.

"Королева Елизавета II отмечает сегодня 66-ю годовщину восшествия на трон. Она - единственный британский монарх, которая так долго возглавляет королевство. Поздравляем Ее Величество и желаем ей крепкого здоровья", - говорится в сообщении.

Королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она взошла на трон в 1952 году после смерти своего отца короля Георга VI. Коронация Елизаветы состоялась в следующем, 1953 году.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году королевская семья Британии ожидает пополнение и две свадьбы.