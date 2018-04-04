В Москве горит ТЦ "Персей для детей", есть пострадавшие (фото, видео)

По предварительным данным, возгорание обнаружено на четвертом этаже ТЦ в Москве.

Возгорание произошло в четырехэтажном торговом центре "Персей для детей" в Москве.

Предварительно, очаг пожара находится на четвертом этаже, передает ТАСС, ссылаясь на источники в ГУ МЧС.

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"В здании торгового центра по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19, произошел пожар. Его площадь и что горит, устанавливается", - заявили в ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала, отметили в МЧС. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти, добавил источник в экстренных службах.

При этом источник "РИА Новости" в экстренных службах сообщил, что есть пострадавшие. В здании проводят эвакуацию.

Торговый центр "Персей для детей" у метро "Семеновская" был открыт в 2009 году. В ТРЦ расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб "Афина".

Горит детский ТЦ "Персей" в Москве pic.twitter.com/u9tZaCdGB5 — Антон (@BombilaMSK) April 4, 2018

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.