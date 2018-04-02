Трагедия в Кемерово: превращение завода в "Зимнюю вишню" курировал экс-футболист и владелец саун по всей России - СМИ

Юридически «Зимняя вишня» и сейчас продолжает оставаться заводом.

По уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово арестованы уже семь человек - и, как заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, их будет больше.

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У сгоревшего кемеровского торгового центра «сложная структура собственности». Издание "Медуза" узнало, кто курировал реконструкцию завода в торговый центр, который окзался могилой для 64 человек.

Помещениями в торговом центре владели, среди прочих, брат кемеровского мэра и бывший высокопоставленный полицейский, а его реконструкцией руководил бывший футболист Вячислав Вишневский, открывший сауны «Зимняя вишня» по всей России.

Более того: несмотря на то что кондитерские цеха превратились в торгово-развлекательный центр, разрешенный вид использования земли, на которой они находились, остался прежним - по бумагам она по-прежнему предназначалась «для размещения промышленных объектов».

Юридически «Зимняя вишня» и сейчас продолжает оставаться заводом. Участок, который был оформлен в ноябре 2015 года и на котором возникла пристройка с кинотеатром и детским игровым комплексом (там начался пожар), по документам также предназначен «для производственных нужд».

Напомним, в результате пожара, который 25 марта произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.