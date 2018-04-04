США выделяют странам Балтии $170 миллионов на помощь в сфере обороны
Соединенные Штаты Америки выделяют Эстонии, Латвии и Литве около 170 миллионов долларов на помощь в сфере обороны.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Читайте такжеТрамп заявил, что никто не был суровее его в отношениях с Россией
"Соединенные Штаты планируют предоставить около 100 миллионов долларов на приобретение крупнокалиберных боеприпасов и 70 миллионов долларов на подготовку и программы по оснащению Балтийских стран с целью укрепления потенциала национальных армий или сил безопасности на государственном уровне в Эстонии, Латвии и Литве", - говорится в сообщении.
Также США продолжают улучшать оборонную и безопасностную инфраструктуру в странах Балтии, укреплять их государственные усилия по увеличению устойчивости стран и наращивать оборонную состоятельность с помощью программ по безопасности.
В связи с этим отмечается, что страны Балтии ежегодно получают 3,5 млн долл. в соответствии с Международной программой военного обучения и подготовки.
Ранее УНИАН сообщал, что президенты трех стран Балтии на встрече в Белом доме 3 апреля попросят президента США Дональда Трампа сделать больше для сдерживания России.