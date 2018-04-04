США выделяют странам Балтии $170 миллионов на помощь в сфере обороны

США будут продолжать содействовать укреплению оборонного потенциала стран Балтии.

Соединенные Штаты Америки выделяют Эстонии, Латвии и Литве около 170 миллионов долларов на помощь в сфере обороны.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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"Соединенные Штаты планируют предоставить около 100 миллионов долларов на приобретение крупнокалиберных боеприпасов и 70 миллионов долларов на подготовку и программы по оснащению Балтийских стран с целью укрепления потенциала национальных армий или сил безопасности на государственном уровне в Эстонии, Латвии и Литве", - говорится в сообщении.

Также США продолжают улучшать оборонную и безопасностную инфраструктуру в странах Балтии, укреплять их государственные усилия по увеличению устойчивости стран и наращивать оборонную состоятельность с помощью программ по безопасности.

В связи с этим отмечается, что страны Балтии ежегодно получают 3,5 млн долл. в соответствии с Международной программой военного обучения и подготовки.

Ранее УНИАН сообщал, что президенты трех стран Балтии на встрече в Белом доме 3 апреля попросят президента США Дональда Трампа сделать больше для сдерживания России.