Умерла бывшая жена легендарного Нельсона Манделы

Она перенесла тяжелую болезнь, из-за которой долгое время находилась в больнице.

Бывшая жена борца против апартеида в Южно-Африканской Республике Нельсона Манделы Винни Мадикизела-Мандела умерла в возрасте 81 года.

Об этом сообщает пресс-секретарь семьи, передает Reuters.

Смерть добралась до Винни, когда та находилась в кругу семьи. Она переносила тяжелую болезнь, из-за которой долгое время находилась в больнице.

"Она хранила память о невинном муже Нельсоне Манделе, который жил в течение многих лет на острове Роббен (в заключении - ред.), и принимала участие в борьбе за правосудие в Южной Африке. Это самая узнаваемая ее сторона", - говорится в сообщении.

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Винни также проводила серьезную политику борьбы с апартеидом, участвовала в акциях и отстаивала права коренного населения ЮАР.

Однако в 1996 году Нельсон и Винни расстались, почти через 40 лет после бракосочетания. В течение брака они родили двух детей.

Напомним, Нельсон Мандела скончался в декабре 2013 года. На церемонию прощания с лидером ЮАР пришли около 200 тысяч человек. Он запомнился как один из величайших борцов за свободу, против апартеида, а главное - как сторонник мирного способа борьбы с несправедливостью.