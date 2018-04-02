Фонтан кипятка высотой более шести метров: на перекрестке в Кемерово прорвало трубу (видео)

Очевидцы успели снять инцидент на видео и выложить в интернет - на кадрах отчетливо виден фонтан воды.

В Кемерово произошла авария на теплотрассе - прорвало трубу с кипятком.

Об этом сообщает РИА Новости. Очевидцы успели снять инцидент на видео и выложить в интернет. На кадрах отчетливо виден фонтан воды высотой в несколько метров, а также клубы пара вокруг.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

ВИДЕО: YouTube Максим Учватов

"В понедельник в Кемерове в процессе заполнения резервного транзитного трубопровода теплотрассы после проведения его планового технического обслуживания в тепловой камере произошло повреждение трубопровода. Как следствие, сетевая вода вышла на поверхность", — сказано в сообщении.

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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Киеве бульвар Верховной Рады залило кипятком из-за прорыва теплосети.