Чехию захватила пятая колонна российской пропаганды - чешский политик
Один из ведущих чешских политиков Мирослав Калоусек заявил вчера, что Чехия является «страной, которую больше всего захватила пятая колонна российской пропаганды».
По словам Калоусека, заместитель председателя ныне оппозиционной правоцентристской партии ТОР 09 и бывший министр финансов Чехии - это представители «Путинской пятой колонны» есть и среди чешских политических лидеров, передает Радио Свобода.
«Если присмотримся вокруг, эту «пятую колонну» видим между известными и важными государственными представителями», - подчеркнул он в интервью общественному информационному каналу ČT24.
Есть ряд людей в чешской политике, которые сознательно «подыгрывают» интересам Путина в Чехии, считает политик. К таким людям, по его мнению, принадлежит, «и нельзя в этом сомневаться», заместитель председателя нижней палаты парламента Чехии, председатель Компартии Войтех Филипп.
«Нельзя в этом сомневаться и в отношении президента Республики», - добавил Калоусек.
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Он также критически оценил пошлые высказывания президента Милоша Земана в его последнем публичном выступлении на общественном Чешском радио.
Этими словами один из лидеров оппозиции Мирослав Калоусек отреагировал по мнению британского еженедельника The Economist о том, что Чехия является той страной в ЕС, «которая затрудняет эффективность европейских санкций в отношении России».