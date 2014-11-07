Чехию захватила пятая колонна российской пропаганды - чешский политик

По словам Калоусека, заместитель председателя ныне оппозиционной правоцентристской партии ТОР 09 и бывший министр финансов Чехии - это представители «Путинской пятой колонны» есть и среди чешских политических лидеров, передает Радио Свобода.

«Если присмотримся вокруг, эту «пятую колонну» видим между известными и важными государственными представителями», - подчеркнул он в интервью общественному информационному каналу ČT24.

Есть ряд людей в чешской политике, которые сознательно «подыгрывают» интересам Путина в Чехии, считает политик. К таким людям, по его мнению, принадлежит, «и нельзя в этом сомневаться», заместитель председателя нижней палаты парламента Чехии, председатель Компартии Войтех Филипп.

«Нельзя в этом сомневаться и в отношении президента Республики», - добавил Калоусек.

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Он также критически оценил пошлые высказывания президента Милоша Земана в его последнем публичном выступлении на общественном Чешском радио.

Этими словами один из лидеров оппозиции Мирослав Калоусек отреагировал по мнению британского еженедельника The Economist о том, что Чехия является той страной в ЕС, «которая затрудняет эффективность европейских санкций в отношении России».