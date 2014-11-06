Главному редактору "Эхо Москвы" Венедиктову угрожают отставкой

Как рассказал Лесин РБК, увольнение журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева – дело решенное. Если главный редактор «Эха Москвы» не согласится с уходом журналиста, это, «вполне возможно», закончится отставкой самого Венедиктова, заявил Лесин.

Он не стал предполагать, какая статья трудового законодательства может быть использована в этом случае – «это юристы разберутся», сказал он.

По словам Лесина, он обсуждал увольнение Плющева с Венедиктовым накануне вечером, главред «согласился с тем, что поступок [Плющева] аморальный» (вероятно, имеется ввиду саркастический пост журналиста в Твиттере по поводу смерти сына главы администрации Путина - ред.). Глава «Газпром-Медиа» сообщил Венедиктову, что если тот сам не примет решение об увольнении, то это сделает совет директоров.

Ранее сегодня Венедиктов заявил РБК, что не подписывал приказ об увольнении Плющева.

Читайте такжеВ России избили ведущую оппозиционного канала "Дождь"«Он остается журналистом «Эха Москвы», – заявил он.

По словам главного редактора радиостанции, приказ об увольнении поступил от гендиректора Екатерины Павловой: «Она подписала приказ, и она вызывала его [Плющева] к себе». Но по уставу радиостанции сотрудник может быть уволен только по представлению главного редактора. Венедиктов не знает, на каком основании Павлова подписала приказ и что послужило причиной.

О том, что руководство радиостанции «Эхо Москвы», которая принадлежит холдингу «Газпром-Медиа», расторгло трудовой договор с журналистом Александром Плющевым, стало известно днем, 6 ноября.

"Меня вызвала гендиректор [радиостанции «Эхо Москвы» Екатерина Павлова] и сообщила, что я уволен. С приказом я не ознакомлен", –написал журналист, добавив, что главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов узнал об этом от него.

Позднее холдинг «Газпром-Медиа» объяснил, что решение расторгнуть договор с журналистом радиостанции Александром Плющевым "принято руководством радиостанции в связи с нарушением журналистом всех допустимых морально-этических норм".

Читайте такжеВ России заблокировали доступ к сайтам оппозиционных СМИ и блогу Навального"Являясь публичной личностью, оказывающей влияние на общественное мнение, Плющев проигнорировал нормы профессиональной журналистской этики, нормы закона о средствах массовой информации и устава редакции СМИ «Эхо Москвы», предписывающей уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан", – говорится в сообщении холдинга. О каком конкретно нарушении идет речь, холдинг «Газпром-Медиа» не уточняет.

Позже сам Плющев в эфире «Эха Москвы» рассказал, что в четверг гендиректор радиостанции вызвала его к себе.

"Я пришел вовремя, там сидело много народу, которых я не знаю. Мне было предложено дать письменное объяснение по поводу эфира с Сергеем Лойко [текст, за который Роскомнадзор вынес предупреждение радиостанции - ред.] и письменное объяснение по поводу сообщения, касающегося смерти сына Иванова [сын главы кремлевской администрации Сергея Иванова Александр Иванов - ред.]", – рассказал он. После того, как Плющев ответил отказом на это предложение, ему сообщили, что по решению акционеров и председателя совета директоров он уволен.

Читайте такжеПогиб сын главы кремлевской администрации Александр ИвановЭфир, о котором идет речь, состоялся 29 октября 2014 года. Программу «Своими глазами», названную «Бои за донецкий аэропорт», вели ведущие радиостанции Софико Шеварднадзе и Александр Плющев, а в качестве гостей в эфире участвовали корреспондент Los Angeles Times Сергей Лойко и журналист радиостанции и телеканала «Дождь» Тимур Олевский.

Позднее Роскомнадзор вынес радиостанции и электронному периодическому изданию «Эхо Москвы» предупреждение за информацию, прозвучавшую в программе, которая "оправдывает практику военных преступлений".

Что касается сообщения по поводу смерти старшего сына главы кремлевской администрации Сергея Иванова, Александра Иванова, то пост на эту тему появился в «твиттере» Плющева в минувшую среду. Спустя некоторое время он удалил эту запись. «Прошу прощения у тех, кого обидела форма моего вопроса про погибшего Александра Иванова. Твит убрал», – написал он впоследствии у себя в микроблоге.