Роскомнадзор вынес предупреждение "Эху Москвы" за репортаж из Донецкого аэропорта (документ)

Сайт удалил стенограмму радиопередачи "Своими глазами" за 29 октября с журналистами Сергеем Лойко (Los Angeles Times) и Тимуром Олевским (Эхо Москвы).

Официально предупреждение выдано за "информацию, оправдывающая практику военных преступлений" без уточнения, какая именно это информация.

Читайте такжеВ России критику властей признали экстремизмом Возможно, имеются ввиду выражения Сергея Лойко, который оценил обстановку в аэропорту как "эпическую" и сравнил сепаратистов, осаждающих украинских военных, с "орками", или то, что он назвал аэропорт "украинским Сталинградом".

Также журналисты отметили, что подавляющее большинство украинских военных говорили на русском языке и "почти без мата".

Главный редактор станции Алексей Венедиктов заявил, что намерен обратиться в суд. Также он посетовал, что Роскомнадзор является уже третьим госорганом, выдвигающим претензии к радиостанции за последнюю неделю.

Поскольку не в предупреждении не указаны конкретные нарушения закона, а интервью было в прямом эфире - идем в суд — Alexey Venediktov (@aavst) 31 Жовтень 2014

Прокуратура, МЧС , Роскомнадзор... За последнюю неделю — Alexey Venediktov (@aavst) 31 Жовтень 2014