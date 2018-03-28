Польша о Nord Stream 2: Германия поставила отдельные интересы выше энергетической солидарности ЕС

В Польше считают Nord Stream 2 антиевропейским проектом, который разрушает все, что было когда-то провозглашено идеями энергетического союза.

Газопровод Nord Stream 2 направлен против энергетической солидарности Евросоюза.

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Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Также он прокомментировал информацию о том, что Германия стала первой страной, которая выдала все необходимые разрешения на начало строительства в своих территориальных водах и экономических зонах газопровода Nord Stream 2, передает Польское радио.

По словам Кшиштофа Щерського, это решение показывает, что Германия ставит свои экономические и политические интересы превыше европейской солидарности. «Nord Stream 2 – это не только политический проект, но прежде всего это антиевропейский проект. Он разрушает все, что было когда-то провозглашено идеями энергетического союза», – подчеркнул Щерский.

Он добавил, что немецкое согласие на строительство газопровода Nord Stream 2 указывает на то, что отдельные интересы оказываются сильнее, чем энергетическая солидарность в ЕС. «На уровне политических заявлений в Европе сохраняется единство относительно санкций после аннексии Крыма Россией. Также реакции на события с использованием химического оружия показывают, что страны ЕС могут действовать совместно. С другой стороны, есть отдельные интересы, которые сильнее, чем любая солидарность: европейская и солидарность в отношении России», – сказал Щерский.

Менеджер по получению разрешений в Германии консорциума Nord Stream 2 AG Йенс Ланге сказал, что в немецкой зоне строительство начнется уже в мае. Ранее подобное разрешение относительно немецких территориальных вод выдало Горное управление в Штральзунде. Юридически немецкие решения означают, что несмотря на множество протестов российско-немецкий консорциум получил право на начало строительства второй ветки газопровода в пределах немецких территориальных вод.

Представители Nord Stream 2 ожидают, что в ближайшие месяцы аналогичные разрешения они получат от России, Финляндии, Швеции и Дании. В обосновании своего решения немецкие чиновники написали, что Nord Stream 2 поможет восполнить недостаток в будущих поставках газа в Европу и увеличить конкуренцию на газовом рынке.

Против строительства газопровода выступают Польша, страны Балтии и Украина, поскольку Nord Stream 2 увеличит поставки газа напрямую из России в Германию и сделает европейский энергетический рынок еще более зависимым от Москвы. В консорциуме утверждают, что строительство газопровода начнется в соответствии с планом уже в этом году. Газопровод намерены закончить до конца 2019 года.