Прибыл на поезде с женой: СМИ рассказали подробности визита Ким Чен Ына в Китай

Для северокорейского лидера Ким Чен Ына и его жены был организован банкет в Пекине.

Китай и КНДР подтвердили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай с "неофициальным визитом".

Как передает DW.com, визит длился с 25 по 28 марта. Государственные медиа Китая сообщили, что Ким Чен Ын подтвердил перед председателем КНР Си Цзиньпином свою приверженность ядерному разоружению на Корейском полуострове. Северная Корея "стремится к диалогу с Соединенными Штатами Америки и провести саммит двух стран", заявил он.

Читайте такжеВ Пекин прибыла делегация из КНДР – СМИ сообщают о визите ким Чен Ына (фото, видео)

В свою очередь, Си Цзиньпин отметил, что этот визит подтверждает значение двусторонних отношений между двумя странами. Как сообщает южнокорейское информагентство Yonhap, Ким пригласил Си посетить Пхеньян в "удобное время".

Ким Чен Ын прибыл в Китай на поезде. Для северокорейского лидера и его жены был организован банкет в Пекине. Эксперты отмечают, что атмосфера встречи заметно контрастировала с недавним охлаждением в отношениях между Пекином и Пхеньяном. Китай поддержал ужесточение санкций ООН против Северной Кореи в ответ на ядерные испытания Пхеньяна.

Встреча лидеров КНР и КНДР вызвала резонанс в мире. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна ожидает "детализированного брифинга" от Китая относительно переговоров Си и Кима. По мнению Абэ, КНДР "ищет возможности переговоров".

В Белом доме заявили, что Китай информировал США о визите Ким Чен Ына, в связи с этим президенту США Дональду Трампу было передано личное сообщение от Си Цзиньпина. "Мы рассматриваем развитие событий как очередное подтверждение того, что наша кампания максимального давления (на Пхеньян. - Ред.) создает надлежащую атмосферу для диалога с Северной Кореей", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ожидается, что Ким Чен Ын и Трамп встретятся до мая текущего года.