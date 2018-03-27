Спасатели нашли тела всех погибших при пожаре в торговом центре Кемерово

При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека.

Спасатели обнаружили останки всех 64 человек, погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово.

Об этом сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов, передает "ТАСС".

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"Все обнаруженные останки 64 погибших переданы в Следственный комитет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.