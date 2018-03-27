Выдворение дипломатов РФ означает лишь временное ухудшение отношений - польский евродепутат

Выдворение дипломатов РФ имеет небольшую серьезность, в отличие от, например, отключения России от системы SWIFT, или блокировки Nord Stream 2, что было бы более болезненным для Путина.

Выдворение российских дипломатов - мероприятие публично эффективное, но в то же время экономически бесплатное и имеет небольшую серьезность.

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Об этом заявил польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский. По его словам такая мера часто "имеет послание: осуждаю поступки, но "business as usual", не хочу платить экономическую цену за настоящие и экономически болезненные санкции, как например отключение России от системы финансовых расчетов SWIFT или блокирование строительства газопровода Nord Stream 2", передает Польское радио со ссылкой на niezależna.pl.

"Выдворение дипломатов – это классика введения санкций страной, которая осуществляет достойное осуждение поступков: это легковесовая категория. Как правило, это приводит к симметричному ответу, который также заранее обсуждается обеими сторонами. Это означает в целом временное ухудшение отношений. Речь идет о символическом, политическом и масс-медийном значении. Серьезность этого мероприятия невелика, в отличие от настоящих экономических санкций, например эмбарго", - сказал Сариуш-Вольский.

По мнению польского евродепутата, "в этом случае согласованное изгнание российских дипломатов большим количеством стран ЕС и НАТО имеет дополнительное значение широкого и политического согласования осуждения и особое знамение, поскольку это затрагивает агентов разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

"Кроме того, это усиливает значение этого акта, несмотря на изначальное искушение министра иностранных дел Германии признать Солсбери двусторонней британско-российской проблемой", - считает евродепутат.

Как сообщал УНИАН, 26 марта 14 стран Европы объявили о высылке российских послов, также о высылке 13 российских дипломатов объявила и Украина. К этим действиям присоединились США, Канада и Австралия.