Дипломатическая война против РФ: как Европа, Украина и США отреагировали на отравление Скрипаля

США, Канада, Украина и 14 стран Евросоюза вышлют ряд российских дипломатов, в США также закроют российское консульство.

США, Украина и 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщал УНИАН, США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле. Среди дипломатов, высылаемых из США, 12 шпионов, которые, по мнению США, работают под дипломатическим прикрытием при миссии России в ООН.

Франция, Германия, Латвия, Польша, Литва, Эстония и другие европейские страны объявили о высылке российских дипломатов - все из солидарности с Британией.

Присоединилась и Украина - принято решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся.

Также сообщается, что к массовой высылке присоединилась и Канада - там высылают четырех сотрудников посольства и генконсульства.

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В МИД РФ назвали высылку российских дипломатов "недружественным и провокационным шагом".

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", — подчеркнули в ведомстве.

Как известно, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны". 20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Россия ответила на это зеркальными действиями, выдворив из страны 23 британских дипломатов.