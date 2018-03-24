В России взорвали телебашню (фото, видео)

После взрыва телебашни осталось 25-30 метров здания.

В российском городе Екатеринбург снесли самый известный в городе долгострой - 220-метровую телебашню.

Понаблюдать за сносом местной "достопримичательности" пришли сотни людей, собщает Ura.ru. Территорию вокруг башни охраняла полиция. Жители близлежащих районов были эвакуированы.

"Прозвучала третья сирена (9:10) и через четыре минуты произошел взрыв. Клубы пыли, несколько секунд и башни больше нет", - сообщает издание.

Как сообщает издание, взрыва было два. После взрыва телебашни осталось 25-30 метров здания. Их демонтируют в ближайшие две недели.

Видео Youtube Ваня Иванов

Телебашня была построена в 80-х годах прошлого века, однако в 1990 году финансирование ее строительства прекратилось. Только в 2017 году местные власти приняли решение снести долгострой.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года В Атланте, штат Джорджия разрушили один из крупнейших крытых стадионов в США — домашнюю арену местной команды по американскому футболу «Джорджия Доум».