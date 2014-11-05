Die Welt: Супер-патриоты России

В статье «Супер-патриоты России», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Юлия Смирнова пишет о том, что как и каждый год 4 ноября на окраине Москвы в районе Люблино выкрикивают ксенофобские лозунги.

В то время как некоторые объединения казаков воюют в Восточной Украине, другие казаки выступают на «Русском марше» против войны. Денис Мовчан носит камуфляжную форму с нашивкой «Донского казачьего войска». Но ему даже не приходила в голову идея присоединиться к ополченцам в Украине. «Это евреи спровоцировали войну в Украине», говорит 36-летний мужчина. Путин тоже еврей, и настоящий казак не служит президенту, а только царю. «Россия, Украина и Беларусь должны мирно объединиться под правлением одного царя».

Одновременно с «Русским маршем» в Люблино состоялся другой марш националистов на севере Москвы. Здесь собрались сторонники «Новороссии». Организаторы объявили, что Игорь Гиркин-Стрелков, бывший разведчик и командир повстанцев в Донецке, будет принимать участие в «Марше за новую Россию». Но в последний момент Гиркин, которого летом прославляли российские СМИ, отменил свое участие - из-за страха, что идеи Новороссии будут путать с оппозиционными (идеями).

Раскол среди националистов выгоден Кремлю. Отчасти в этом году Кремль успешно позаимствовал национал-патриотическую программу действий и сделал ее своей собственной. Из-за западных санкций, средства массовой информации призвали к патриотической мобилизации. Популярность Путина поднялась до нового максимума, потому что его изображают в качестве защитника российских интересов, который может объединить российское общество. Противников его политики называют «национал-предателями». Такая программа действий нашла свое отражение в массовых мероприятиях в «День народного единства».

Пока в России протестуют, сепаратисты на востоке Украины проводят выборы. Центральное правительство Украины утверждает, что не допустит раскола страны. Киев «вернет» регионы на востоке, заявил министр иностранных дел Павел Климкин газете «Bild». Президент Украины Петр Порошенко провел совещание ​​с высокопоставленными экспертами по безопасности по вопросу ответной реакции на выборы. Сепаратисты, однако, предупредили центральное правительство об отказе от диалога. Угрозу Порошенка лидер сепаратистов Денис Пушилин назвал на российском телеканале Россия-24 «истерикой» проевропейского главы государства. Закон об автономии все равно не действовал. Невзирая на обострение ситуации, лидер сепаратистов Александр Захарченко принял присягу в качестве президента провозглашенной в одностороннем порядке «Донецкой Народной Республики».

Вопреки предоставленным ранее данным стало известно, что пророссийские повстанцы все же имели в своем арсенале зенитные ракеты, когда в июле был сбит пассажирский самолет MH17. Тем не менее, они стреляли не в самолет малазийских авиалиний с 298 пассажирами на борту, заявил командир Александр Ходаковский голландской газете «de Volkskrant». «Система Бук была в пути из Луганска к месту назначения, но еще не прибыла туда».