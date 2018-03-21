Кремль отреагировал на отказ посла Британии прийти на встречу по "делу Скрипаля"

Там расценили это как нежелание Британии услышать ответы России на заданные Лондоном вопросы.

В Кремле раскритиковали решение посла Великобритании в РФ не участвовать во встрече, которую созвало Министерство иностранных дел России в связи с делом об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отсутствие представителя Британии на встрече иностранных послов свидетельствует о нежелании услышать ответы России на заданные Лондоном вопросы.

«Это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задают вопросы и демонстрируется нежелание слышать какие-то ответы», – цитируют Пескова российские государственные СМИ.

Как сообщал УНИАН, в посольстве Великобритании заявили, что посол Лори Бристоу не будет присутствовать на встрече, которую созывает МИД России 21 марта.

20 марта Министерство иностранных дел России заявило, что вызывает всех аккредитованных послов иностранных государств для разъяснений по «делу Скрипаля».