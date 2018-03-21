Военные руководители НАТО и РФ договорились о первой с 2014 года встрече

15:58, 21 марта 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом они договорились в ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности. Валерием Герасимовым поддержано предложение Кертиса Скапарротти о проведении личной встречи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщали, что военные руководители РФ и НАТО должны встретиться в январе-феврале этого года, однако встреча так и не состоялась.

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Теги: #НАТО#Росія