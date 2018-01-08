Военные руководители НАТО и России встретятся впервые после агрессии на Донбассе - СМИ

США начинает 2018 год с масштабной активизации взаимодействия с Россией, в частности с ряда встреч на высоком уровне.

Об этом говорится в статье американского издания BuzzFeed News.

Среди прочего, речь идет о возможности первой с начала российской агрессии на Востоке Украины встречи между верховным главнокомандующим вооруженных сил НАТО в Европе Куртисом Скапарротти и руководителем генштаба российской армии Валерием Герасимовым. Встреча должна состояться в этом месяце.

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По данным BuzzFeed News, на январь-февраль также назначена очередная встреча между помощником Путина Владиславом Сурковым и специальным представителем Белого дома по вопросам Украины Куртом Волкером.

Напомним, что в самом НАТО нет консенсуса относительно возобновления диалога с Россией. Ранее против этого категорически выступал президент Польши Анжей Дуда. "Чтобы состоялась такая встреча, должна произойти одна вещь: должно восстановиться международное право", - подчеркнул он во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в июле 2016 года.

В свою очередь Украина планирует присоединиться к программе расширенных возможностей НАТО. "По выводам военных экспертов стран-партнеров, Украина соответствует всем критериям, которым должен соответствовать потенциальный участник Программы", - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов во время встречи с Столтенбергом в декабре 2017 года.