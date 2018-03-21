США пригрозили санкциями строителям "Северного потока-2"

09:34, 21 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"В целом, как вы знаете, мы вообще не склонны комментировать действия по санкциям, но мы ясно дали знать, что фирмы, работающие в российском секторе, могут, если они задействованы в такого рода бизнесе, подвергнуться санкциям в рамках CAATSA", - заявила она, отвечая на вопрос, должны ли вводиться санкции в отношении компаний участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" или "Турецкий поток-2".

"Мы считаем, что Северный поток-2 подорвет энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он даст России еще один инструмент для давления на европейские страны, особенно на Украину", - отметила Нойерт. 

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Ранее сообщалось, что Украина снова призвала Европу отказаться от строительства "Северного потока-2".

Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и введение в работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируют построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Кроме того, Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита.

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Теги: #США#санкции#Северный поток-2