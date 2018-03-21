США пригрозили санкциями строителям "Северного потока-2"

В США считают, что "Северный поток-2" подорвет энергетическую безопасность и стабильность Европы.

Иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" могут попасть под санкции.

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"В целом, как вы знаете, мы вообще не склонны комментировать действия по санкциям, но мы ясно дали знать, что фирмы, работающие в российском секторе, могут, если они задействованы в такого рода бизнесе, подвергнуться санкциям в рамках CAATSA", - заявила она, отвечая на вопрос, должны ли вводиться санкции в отношении компаний участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" или "Турецкий поток-2".

"Мы считаем, что Северный поток-2 подорвет энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он даст России еще один инструмент для давления на европейские страны, особенно на Украину", - отметила Нойерт.

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Ранее сообщалось, что Украина снова призвала Европу отказаться от строительства "Северного потока-2".

Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и введение в работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируют построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Кроме того, Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита.