Трамп подписал закон об официальных контактах с Тайванем

Соединенные Штаты не поддерживают дипломатических отношений с Тайванем.

Президент Дональд Трамп одобрил закон, который позволит официальным лицам США совершать поездки на Тайвань для встречи с тайваньскими лидерами.

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Белый дом пояснил, что закон вступил бы в силу в субботу даже без его формального одобрения президентом. Этот шаг Трампа способен еще более усложнить отношения между США и Китаем, пишет Голос Америки.

В пятницу представитель Министерства иностранных дел КНР заявил, что Пекин выступает против этого закона, призвал США придерживаться политики «одного Китая» и прекратить официальные контакты с Тайванем.

Соединенные Штаты не поддерживают дипломатических отношений с Тайванем, однако, согласно закону, обязаны оказывать Тайваню поддержку в сфере обороны, они также являются главным поставщиком вооружений.

Ранее УНИАН сообщал, что Китай призывает США немедленно отменить договоренность о продаже Тайваню американского оружия на 1.42 млрд долларов, которая, по мнению правительства КНР, может подогреть сепаратистские настроения на острове.