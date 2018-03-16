Разработчик "Новичка": более вероятно, что заражение Скрипаль получил в баре

Один из главных разработчиков вещества, которым отравили экс-шпиона, отметил, что его достаточно незаметно распылить на открытый участок.

Один из главных разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" Вил Мирзаянов озвучил версии обстоятельств отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии.

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Как отметил живущий в США Мирзаянов в интервью российскому изданию «Новая газета», он полагал, что «товарищи из России не осмелятся использовать яд, который более не является секретом».

«Есть версия, будто бы в автомобиле, и будто бы вещество могло быть на руле или дверной ручке. Затем на этой машине Скрипаль поехал в бар. Проблема этой версии в том, что, если он коснулся продукта, у него сразу должен был начаться миоз и он бы не мог вести машину. Более вероятно, что заражение он получил в баре. Возможно, там был распылен спрей. С «Новичком» не обязательно направлять газ в лицо, хотя такой способ гарантированно приведет к смерти. Достаточно незаметно распылить на открытый участок», – рассказал химик.