Президент Румынии заявил, что намерен принять молдавское гражданство

Президент Румынии Траян Бэсеску, который покидает свой пост в декабре по истечении срока полномочий, заявил, что примет гражданство Молдавии, чтобы продвигать идею объединения двух стран. Об этом он сказал в интервью молдавскому телевидению, передает ТАСС.

"Я приеду с прощальным визитом в Кишинев и подам заявление на получение гражданства Молдавии. На днях я обсуждал этот вопрос с президентом республики Николаем Тимофти. Я очень этого хочу, это большая честь для меня", - заявил Бэсеску.

Он высказался за необходимость объединения двух стран в будущем. "Я мечтаю об объединении Румынии с Молдавией, поскольку мы - один народ, живущий в двух независимых государствах", - отметил Бэсеску.

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Глава Румынии признал, что для объединения пока не созданы необходимые условия. "Когда большинство румын из обеих стран захотят жить в одном государстве, тогда это, безусловно, произойдет", - считает Бэсеску.

Ранее президент Румынии сделал несколько скандальных заявлений. "В 2014 году власти Румынии должны открыто заявить, что Молдова - это румынская земля", - сказал Бэсеску. По его мнению, "воссоединение двух государств должно стать третьим национальным проектом Румынии после вступления в НАТО и Евросоюз".

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Это заявление жестко раскритиковали в Кишиневе. Премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ ответил, что подобные высказывания официальных лиц дестабилизируют политическую ситуацию и могут только навредить.