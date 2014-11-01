Дания обвинила Россию в "имитации ракетной атаки"

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на доклад Военной разведки (FE) Дании с оценками рисков безопасности.

В частности, согласно докладу, в середине лета российский военный самолет провел «имитацию ракетной атаки» около датского острова Борнхольм, уточняет газета Jyllands-Posten. Истребитель приблизился к острову на малой высоте, как если бы он был вооружен ракетным вооружением, но затем развернулся и улетел обратно.

Читайте такжеDie Welt: Истребители над Европой - Путин тестирует обороноспособность НАТОЭтот маневр, вероятно, стал ответом России на учения под американским командованием, которые ранее прошли в этой же зоне, отмечает издание.

Напомним, НАТО заявило, что 28 и 29 октября в международном воздушном пространстве было перехвачено 19 российских военных самолетов. Речь идет об истребителях, штурмовиках и бомбардировщиках. Они пролетали в непосредственной близости от европейских воздушных границ.

В частности, во вторник над Балтикой перехватчики Дании, Финляндии, Швеции, Португалии и Германии засекли семь российских летательных аппаратов. На следующий день там же обнаружили три группы российских самолетов. При этом по крайней мере в одном из четырех случаев самолеты выключили средства связи, что создавало риск столкновения с гражданскими рейсами.