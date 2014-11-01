Дания обвинила Россию в "имитации ракетной атаки"
Датская военная разведка отмечает возросшую военную активность России на Балтике, но при этом не считает, что она угрожает Дании.
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на доклад Военной разведки (FE) Дании с оценками рисков безопасности.
В частности, согласно докладу, в середине лета российский военный самолет провел «имитацию ракетной атаки» около датского острова Борнхольм, уточняет газета Jyllands-Posten. Истребитель приблизился к острову на малой высоте, как если бы он был вооружен ракетным вооружением, но затем развернулся и улетел обратно.
Читайте такжеDie Welt: Истребители над Европой - Путин тестирует обороноспособность НАТОЭтот маневр, вероятно, стал ответом России на учения под американским командованием, которые ранее прошли в этой же зоне, отмечает издание.
Напомним, НАТО заявило, что 28 и 29 октября в международном воздушном пространстве было перехвачено 19 российских военных самолетов. Речь идет об истребителях, штурмовиках и бомбардировщиках. Они пролетали в непосредственной близости от европейских воздушных границ.
В частности, во вторник над Балтикой перехватчики Дании, Финляндии, Швеции, Португалии и Германии засекли семь российских летательных аппаратов. На следующий день там же обнаружили три группы российских самолетов. При этом по крайней мере в одном из четырех случаев самолеты выключили средства связи, что создавало риск столкновения с гражданскими рейсами.