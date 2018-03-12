Жителям Солсбери посоветовали постирать одежду из-за отравления экс-шпиона РФ Скрипаля

Сейчас эксперты исследуют букет, который Скрипаль оставил на могиле жены за несколько часов до того, как потерял сознание.

После отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери жителям городка советуют постирать одежду и почистить личные вещи.

Читайте такжеПолиция установила более 200 свидетелей по делу бывшего офицера ГРУ Скрипаля

Такие рекомендации озвучила главный врач Англии Салли Дэвис, передает ТСН. Утро.

Советы касаются только тех, кто побывал на протяжении прошлой недели в том же самом ресторане и пабе, что и Сергей Скрипаль. Там обнаружили остатки нервно-паралитического вещества, которым отравили разведчика. По другой версии следователей, бывшего агента могли отравить с помощью цветов.

Сейчас эксперты исследуют букет, который Скрипаль оставил на могиле жены за несколько часов до того, как потерял сознание. В Солсбери работают около двух сотен военных экспертов, в том числе и специалисты по химическому оружию.

Отравление Скрипаля Лондон планирует обсудить с союзниками по НАТО.