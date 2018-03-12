РосСМИ назвали место, где может пройти встреча Трампа и Ким Чен Ына

На данный момент вариант встречи на территории КНДР прорабатывается как приоритетный.

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в Пхеньяне.

Об этом сообщило российское издание "Известия" со ссылкой на собственные источники в южнокорейском правительстве.

"Саммит Северной Кореи и США пройдет, скорее всего, в Пхеньяне. В прошлом руководство КНДР не особо стремилось выезжать из страны куда-то, кроме Китая и России. В пользу Пхеньяна говорит и тот факт, что именно Ким Чен Ын выступил с идеей встречи", - заявил изданию высокопоставленный чиновник министерства Южной Корея по делам объединения.

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Альтернативным вариантом может стать территория Южной Кореи или демилитаризованная зона на границе двух государств, однако, по его словам, "такая вероятность мала".

Другой высокопоставленный собеседник в южнокорейских дипломатических кругах подчеркнул, что на данный момент вариант встречи именно на территории КНДР прорабатывается как приоритетный.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

"Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не только о замораживании. Кроме того, никакие испытания ракет Северной Кореей в течение этого периода времени не проводились. Большой прогресс достигнут, но санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Встреча планируется!", - написал Трамп в Twitter.