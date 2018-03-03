Перед Белым домом застрелился человек - полиция США

По предварительным данным, мужчина выстрелил в себя сам, других пострадавших в результате инцидента нет.

Один человек застрелился перед зданием Белого дома, сообщил источник в правоохранительных органах США.

Как передает CNN, в настоящее время полиция устанавливает личность человека, который якобы нанес себе ранения у забора Белого дома. По предварительным данным, в результате происшествия больше никто не пострадал.

Уточняется, что во время происшествия президента в здании администрации не было. "Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп находятся в Мар-а-Лаго во Флориде. Они планируют вернуться в Вашингтон в субботу вечером на ежегодный ужин Gridiron Club", - говорится в телесюжете.

«Мы знаем об этом инциденте, - сказал заместитель пресс-секретаря Хоган Гидли. «Президент был проинформирован. Я обращаюсь к секретной службе за дополнительной информацией».

Пресс-секретарь секретной службы Кэти Милхоан сказала, что инцидент произошел на линии северного ограждения, жертва получила одно огнестрельное ранение, а сотрудники секретной службы не стреляли.