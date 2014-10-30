В США медсестра с подозрением на Эболу угрожает сорвать карантин

Ее адвокат заявил, что помещение его подзащитной фактически под домашний арест – это нарушение конституционных свобод, передает Русская служба Би-би-си.

Медсестра Кэси Хикокс, помогавшая в лечении больных Эболой в Сьера-Леоне, после возвращения на родину была помещена в карантин, хотя у нее не было выявлено никаких симптомов болезни.

Читайте такжеАмериканских военных, вернувшихся из Африки, отправят на карантин из-за ЭболыАдвокат Хикокс намерен подать иск к властям штата Мэн, которые приняли такое решение.

Напомним, число погибших от Эболы в мире уже превысило 5 тысяч человек. Смертность в результате заражения составляет 70%.