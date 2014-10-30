В США медсестра с подозрением на Эболу угрожает сорвать карантин
07:53, 30 октября 2014Мир
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В США медсестра, помещенная в карантин у себя дома из-за подозрения на Эболу, угрожает покинуть дом, так как не находит у себя признаков болезни.
REUTERS
Ее адвокат заявил, что помещение его подзащитной фактически под домашний арест – это нарушение конституционных свобод, передает Русская служба Би-би-си.
Медсестра Кэси Хикокс, помогавшая в лечении больных Эболой в Сьера-Леоне, после возвращения на родину была помещена в карантин, хотя у нее не было выявлено никаких симптомов болезни.
Читайте такжеАмериканских военных, вернувшихся из Африки, отправят на карантин из-за ЭболыАдвокат Хикокс намерен подать иск к властям штата Мэн, которые приняли такое решение.
Напомним, число погибших от Эболы в мире уже превысило 5 тысяч человек. Смертность в результате заражения составляет 70%.
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