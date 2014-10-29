Если бы Болгария и страны Балтии не присоединились к ЕС, в Европе сейчас говорили бы не только об Украине - Баррозу

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу считает, что если бы Болгария и прибалтийские страны в свое время не стали членами ЕС, сейчас в Европе говорили бы не только о ситуации в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал на последней на посту президента Еврокомиссии пресс-конференции.

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"Я думаю, что одним из наибольших достижений современной европейской истории стало расширение Европейского Союза... И я просто хотел подумать вот о чем. На минуту представьте себе, что эти страны не присоединились к ЕС, как они это сделали. В таком случае мы, вероятно, сейчас говорили бы не только об Украине, мы бы, наверное, сейчас говорили о Болгарии или странах Балтии. Так что это сделать было правильно", - сказал Баррозу.

Как известно, 1 ноября Еврокомиссию возглавит Жан-Клод Юнкер.