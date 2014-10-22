Новый состав Еврокомисии возглавил Юнкер
15:18, 22 октября 2014Мир
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Шульц поздравил новоизбранный состав Европейской комиссии и пожелал успехов в работе.
REUTERS
Европейский парламент большинством голосов утвердил новый состав Европейской комиссии во главе с президентом Жаном-Клодом Юнкером.
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, за это решение проголосовали 423 депутата из 699, принявших участие в голосовании. "Против" высказались 209 и 66 "воздержались".
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"Комиссия избрана", - заявил по результатам голосования президент Европарламента Мартин Шульц.
Он поздравил новоизбранный состав Европейской комиссии и пожелал успехов в работе. "Перед вами - трудная задача", - сказал Шульц.
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