Кремлевская "фабрика троллей" годами пытались дискредитировать Маккейна в соцсетях - СМИ

Пресс-секретарь сенатора заявила, что не удивительно, что фабрика троллей Путина поставила себе как одну из главных целей сенатора Маккейна, который возглавил борьбу в Конгрессе с российской агрессией.

Российские Twitter-тролли, чьи аккаунты теперь заблокировали, часто распространяли оскорбления и теории заговора в адрес сенатора Джона Маккейна, называя его «предателем» и RINO, то есть поверхностным республиканцем во время его сенатской предвыборной кампании в 2016 году и даже после того.

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Газета Arizona Republic проверили более 300 связанных с Маккейном твитов, собранных в базе данных NBC News. Выводы издания указывают на то, российские аккаунты часто перепощивали клевету против Маккейна от других пользователей Twitter, а также новостные сообщения о Маккейне от azcentral.com и других легитимных СМИ, передает Голос Америки.

То, что российские тролли пытались дискредитировать влиятельного сенатора-республиканца Маккейна можно было предугадать, принимая во внимание его давнюю критику президента России Владимира Путина, который в 2014 году ввел против американского сенатора официальные санкции.

Сенатор Маккейн один из самых верных друзей Украины в Конгрессе США. Он неоднократно призывал президента Обаму, так и президента Трампа предоставить Украине оборонное летальное вооружение для защиты ее мирного населения от агрессивных действий России.

«Совсем не удивительно, что фабрика троллей Владимир Путина поставила себе как одну из главных целей сенатора Маккейна, который возглавил борьбу в Конгрессе с российской агрессией, нарушениями прав человека и коррупцией», - заявила пресс-секретарь Маккейна Джули Таралло.

«Он продолжает работать над уверением, что Россия заплатит цену за атаку на нашу демократию, одновременно призывая лидеров по нацбезопасности Америки в конце концов укрепить нашу защиту от иностранного вмешательства в киберпространстве», заявила она.

Напомним, что на днях Джон Маккейн, который возглавляет Сенатский комитет по вопросам вооруженных сил, находится в своей родной Аризоне, где проходит курс лечения. В июле прошлого года Маккейну удалили злокачественную опухоль головного мозга.