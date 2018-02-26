Компания Харви Вайнштейна планирует объявить о банкротстве

Причина - срыв сделки о продаже компании.

Основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами продюсерская компания Weinstein Co. в ближайшие дни планирует подать заявление о банкротстве. Причина решения - срыв переговоров о продаже компании с группой инвесторов.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на The New York Times

"Хотя мы признаем, что такой исход является крайне нежелательным для наших сотрудников, наших кредиторов и пострадавших, у совета директоров нет выбора," - заявили в компании.

Читайте такжеШтат Нью-Йорк подал иск против Вайнштейна из-за "новых и вопиющих случаев сексуальных домогательств"В издании предполагают, что одной из причин срыва переговоров мог стать иск генерального прокурора штата Нью-Йорк к компании. Как сообщили в прокуратуре, продажа Weinstein Co. противоречит интересам пострадавших от сексуальных домогательств и других нарушений братьев Вайнштейн, поскольку может оставить их без справедливой компенсации причиненного ущерба. При этом требование остановить или запретить продажу компании прокуратура не выдвигала.

Предварительно сумма сделки с Weinstein Co. оценивалась в 500 млн долларов с учетом долга в 225 млн долларов.

Скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в октябре 2017 года, когда более сотни актрис и сотрудниц компании заявили о домогательствах с его стороны. Впоследствии Вайнштейн был отстранен от должности гендиректора Weinstein Co., исключен из Американской академии киноискусств и пожизненно исключен из Гильдии продюсеров США.