Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской киноакадемии

07:28, 03 февраля 2018
Мир
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REUTERS

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Как сообщает Deadline, ранее организация приостановила членство Вайнштейна, уличенного в сексуальных домогательствах. Тогда BAFTA назвала предполагаемое поведение продюсера совершенно неприемлемым.

У Вайнштейна были тесные связи с британской киноиндустрией, он регулярно продюсировал и покупал фильмы с местными талантами.

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Теги: #Вайнштейна обвинили в домогательствах