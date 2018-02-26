Российский вице-премьер Рогозин: санкции против РФ введены навсегда

Политик назвал западное сообщество "старым врагом" России.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин полагает, что международное сообщество никогда не отменит санкции, введенные против России.

Читайте такжеПолитолог: Запад нащупал "самое слабое место" РФ и "нет никакой гарантии", что там пройдет ЧМ-2018Соответствующее заявление он сделал в интервью российскому изданию «Коммерсант», отвечая на вопрос о том, надолго ли были введены ограничительные меры против РФ.

«Навсегда. Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», - заявил российский вице-премьер.

По словам Рогозина, для России, санкции – это шанс проявить «лучшие черты» своего «национального характера».

Напомним, американский госдепартамент утверждает, что санкции США нанесли бюджету России более $3 млрд убытков.