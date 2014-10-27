В США поместили в карантин солдат, вернувшихся из Западной Африки
22:42, 27 октября 2014Мир
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США поместили в карантин около десятка военнослужащих, вернувшихся из Западной Африки.
REUTERS
Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Стивен Уоррен, сообщает ТАСС.
По его словам, ни у одного из американских солдат не обнаружено признаков болезни, вызванной вирусом Эбола, однако в целях предосторожности они находятся под контролем на американской военной базе в Италии.
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"Им запрещено покидать территорию базы", - сказал Уоррен, подчеркнув, что речь идет об "усиленном контроле" ситуации.
Как отмечается, в ближайшие дни в карантин будут помещены еще несколько десятков американских солдат.
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