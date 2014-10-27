В США поместили в карантин солдат, вернувшихся из Западной Африки

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Стивен Уоррен, сообщает ТАСС.

По его словам, ни у одного из американских солдат не обнаружено признаков болезни, вызванной вирусом Эбола, однако в целях предосторожности они находятся под контролем на американской военной базе в Италии.

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"Им запрещено покидать территорию базы", - сказал Уоррен, подчеркнув, что речь идет об "усиленном контроле" ситуации.

Как отмечается, в ближайшие дни в карантин будут помещены еще несколько десятков американских солдат.