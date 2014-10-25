Число инфицированных Эболой превысило 10 тысяч человек, почти 5 тысяч - погибли

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила статистику по вспышке лихорадки Эбола: число инфицированных достигло 10141 человека, 4922 скончались.

Подавляющее число людей, подхвативших инфекцию, приходится на три страны - Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. Там вирусом инфицированы 10114 человек, а 4912 - погибли, передает NEWSru.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Либерии, где отмечено 2705 летальных исходов, а 4665 человек - инфицированы. Случаи передачи тяжелой острой вирусной инфекции, уровень летальности от которой в рамках нынешней эпидемии превышает 70%, зафиксированы в 63 из 64 округов страны.

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Отдельно в отчете рассматривается ситуация в Нигерии, Сенегале, Испании и США, где отмечены случаи завоза вируса из указанных выше стран. В Нигерии и Сенегале вспышка объявлена окончательно завершенной. Медсестра из Испании излечилась, там отслеживается состояние 83 человек, с которыми она контактировала. В США отмечены четыре случая заражения и один летальный исход, за 262 людьми ведется наблюдение.

Двухлетняя девочка из Мали, у которой была выявлена болезнь, вызванная вирусом Эбола, умерла. В стране 43 человека находятся под наблюдением.

Ранее ВОЗ оценила положение в Мали как "чрезвычайную ситуацию", опасаясь, что инфицированная девочка могла заразить большое число людей во время своего путешествия по стране.