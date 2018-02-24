Навальный удалил с сайта расследование о Дерипаске и проститутке Рыбке

Та самая ссылка, из-за которой заблокирован блог, уже никто не посещает, все, в основном, смотрят расследование в YouTube, пояснил Навальный.

Расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько удалено с сайта Алексея Навального. Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Читайте такжеРоссийский миллиардер Дерипаска решил уйти с руководящих постов после скандала с проституткой "Рыбкой"По словам Жданова, теперь Роскомнадзор должен в течение трех дней разблокировать сайт. На момент публикации сайт Навального был недоступен, передает РБК.

В четверг, 22 февраля, политик в эфире «Навальный Live» рассказал о планах удалить расследование. «Та самая ссылка, из-за которой заблокирован мой блог, ее уже никто не посещает, все, в основном, смотрят расследование в YouTube. Поэтому мы сейчас ее закроем, перенесем всю эту информацию на внешнюю ссылку, то есть она никуда не пропадет и люди будут ее находить», – пояснил Навальный.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций начала блокировать блог оппозиционера Алексея Навального. Он попал в реестр запрещенной информации по решению Усть-Лабинского суда Краснодарского края из-за расследования о Дерипаске и Приходько. У Навального было три дня, чтобы удалить материал, после этого сайт был заблокирован.

Как сообщил сам Алексей Навальный, блокировка осуществляется по требованию миллиардера Олега Дерипаски.

Напомним, российский миллиардер подал в суд после выхода расследования политика Алексея Навального, его иск содержал требование ограничения доступа к «личной информации». Политик на основании постов Рыбки и ее книги рассказал, что Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы вместе отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, с ними было несколько моделей, среди которых и Вашукевич. На яхте бизнесмен якобы обсуждал с Приходько отношения России и США. Фотографии с Дерипаской и Приходько Вашукевич разместила на Instagram еще в октябре 2017 года.

Тогда же вышли ее ролики на Youtube об отношениях с Дерипаской. Подав иск, Дерипаска добился обеспечительных мер против Навального, Instagram, Youtube, а также некоторых СМИ, которые разместили у себя спорные фотографии и видео.