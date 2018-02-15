В России заблокировали доступ к блогу Навального

По словам самого Навального, блог заблокирован по требованию миллиардера Олега Дерипаски.

Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций начала блокировать блог оппозиционера Алексея Навального.

Читайте такжеКто такая Настя Рыбка: как развернулся секс-скандал среди верхушки Кремля (видео)Как сообщает сам Алексей Навальный в Twitter, блокировка осуществляется по требованию миллиардера Олега Дерипаски.

«Роскомнадзор приступил к блокировке navalny.com по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно», - отметил политик.

Тем временем, российское издание "Дождь" сообщает, что Instagram по требованию Роскомнадзора удалил два поста Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) с Дерипаской. Отмечается, что Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил внести в реестр 14 постов Рыбки в Instagram по требованию Дерипаски, но большую часть из них девушка сама удалила несколько дней назад.

Напомним, российский миллиардер подал в суд после выхода расследования политика Алексея Навального, его иск содержал требование ограничения доступа к «личной информации».

Политик на основании постов Рыбки и ее книги рассказал, что Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы вместе отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. По данным Фонда борьбы с коррупцией, с ними было несколько моделей, среди которых и Вашукевич. На яхте бизнесмен якобы обсуждал с Приходько отношения России и США.

Фотографии с Дерипаской и Приходько Вашукевич разместила на Instagram еще в октябре 2017 года. Тогда же вышли ее ролики на Youtube об отношениях с Дерипаской. Подав иск, Дерипаска добился обеспечительных мер против Навального, Instagram, Youtube, а также некоторых СМИ, которые разместили у себя спорные фотографии и видео.

Такие обеспечительные меры по иску о тайне частной жизни были вынесены в России впервые, говорил прежде представитель Роскомнадзора. Обычно сайты могут быть заблокированы еще до решения суда по существу в случае нарушения авторских прав или если СМИ разместило призывы к массовым беспорядкам.

После иска Дерипаски Вашукевич удалила большинство фотографий с Дерипаской из своего Instagram. Также уже после выхода расследования, днем 9 февраля она опубликовала в Instagram видеоролик, где рассказала новые детали отдыха с бизнесменом и чиновником. Ссылки на два этих поста, а также ссылки на четыре ее ролика о Дерипаске на YouTube внесены в реестр Роскомнадзора и к середине понедельника, 12 февраля, не были удалены. Навальный также не стал удалять расследование ни с собственного сайта ни со своего канала на YouTube. Представители Навального заявили, что оспорят решение суда.

12 февраля сообщалось, что из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube.